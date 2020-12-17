Пригожин: пресс-конференция Путина – нужный формат
Музыкальный продюсер специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Путин провел пресс-конференцию
Сегодня президент России Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию. Глава государства подвел итоги года. Он не стал отрицать, что сегодня в стране много проблем, но выразил уверенность, что Россия справляется лучше с пандемией и кризисом, чем во многих других странах.
Иосиф Пригожин: «Мне кажется, что подобная пресс-конференция очень важна для россиян, ибо затрагиваются все острые, чувствительные моменты для нашей страны. Это нужный формат. Я, например, сегодня тоже смотрел пресс-конференцию, правда, всего пару часов, больше возможности не было, потому что работы много», – поделился с НСН Иосиф Пригожин.
Путин признался, что не делал вакцину от коронавируса
Владимир Путин также отметил важность массовой вакцинации от коронавируса среди россиян, однако сам признался, что пока прививку не сделал.
Иосиф Пригожин: «Это решение каждого человека: делать себе прививку или нет. Безусловно, глава государство имеет право сделать прививку тогда, когда считает нужным. Но я абсолютно уверен и убежден, что ее делать нужно, и чем скорее, тем лучше. Вакцина, так или иначе, защищает от беды. Что касается меня, я пока тоже не прививался, но психологически я уже готов», – признался он НСН.
ТЦ потеряли 20% торговых точек
Из-за кризиса в российских торговых центрах обанкротилось 20 процентов магазинов, пишут «Известия».
Иосиф Пригожин: «Я думаю, что после пандемии этот показатель еще возрастет, потому что покупательская способность очень сильно упала. И мне, конечно, жалко предпринимателей. Государство все-таки должно поддержать тех людей, кто не способен был удержать свой бизнес именно из-за этого пандемического кризиса. Так было бы точнее и правильнее», – сказал он в эфире НСН.
Семья Майкла Джексона выиграли апелляционный иск против HBO
Семья Майкла Джексона выиграли апелляционный иск против телеканала HBO, который выпустил в 2019 году фильм «Покидая Неверленд». Доказано, что телеканал нарушил договор, согласно которому он получал права на фильм The Dangerous Tour при условии не выпускать материалы, которые могут опорочить Джексона.
Иосиф Пригожин: «Я лично не смотрел фильм «Покидая Неверленд», потому что я не хотел верить, что он мог позволить себе переступить черту и воспользоваться слабостью детской незрелости. Надеюсь, судебное решение было действительно объективным, и это поможет очистить имя музыканта, который стал кумиром миллиардов людей на планете», – подытожил в интервью НСН Иосиф Пригожин.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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