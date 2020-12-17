Пригожин: пресс-конференция Путина – нужный формат

Иосиф Пригожин: «Это решение каждого человека: делать себе прививку или нет. Безусловно, глава государство имеет право сделать прививку тогда, когда считает нужным. Но я абсолютно уверен и убежден, что ее делать нужно, и чем скорее, тем лучше. Вакцина, так или иначе, защищает от беды. Что касается меня, я пока тоже не прививался, но психологически я уже готов», – признался он НСН.

