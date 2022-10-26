«Придется договориться»: Специальные разрешения позволят России контролировать уход банков из страны

«Некоторые российские банки не попали под санкции, через них россияне могут совершать покупку, продажу валюты, делать переводы. Эти банки носят стратегический для страны характер, среди этих банков и «Райффайзенбанк». Как только «Райффайзенбанк» будет продан нынешними австрийскими собственниками, например, россиянам, ситуация может измениться. Поэтому возникают такие мысли, чтобы не давать возможность спешить с такими сделками. Хотите продавать доли – давайте вы согласуете это на уровне высшего руководства страны», - рассказал Коган.

По его словам, в случае продажи активов таких банков, новые организации могут оказаться под санкциями, что усложнит жизнь россиянам.

«Это классическая форма ручного управления экономикой. Это не попытка удержать, но попытка контролировать ситуацию. Если «Райффайзенбанк» будет продан кому-то, для Запада это уже будет другой банк, можно получить новые пакеты санкций. Руководство страны хочет владеть процессами, в этом нет ничего криминального», - объяснил собеседник НСН.