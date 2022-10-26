«Придется договориться»: Специальные разрешения позволят России контролировать уход банков из страны
Евгений Коган рассказал НСН, что таким образом руководство страны пытается избежать новых санкций в банковской сфере.
Специальные разрешения для сделок по банкам позволят руководству страны контролировать стратегические организации на фоне западных санкций, заявил кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган в разговоре с НСН.
Накануне Владимир Путин утвердил список банков, сделки по которым можно проводить только по специальному разрешению. В перечень попали 45 кредитных организаций, в том числе «Ситибанк», «ОТП Банк», «Райффайзенбанк» и другие.
«Некоторые российские банки не попали под санкции, через них россияне могут совершать покупку, продажу валюты, делать переводы. Эти банки носят стратегический для страны характер, среди этих банков и «Райффайзенбанк». Как только «Райффайзенбанк» будет продан нынешними австрийскими собственниками, например, россиянам, ситуация может измениться. Поэтому возникают такие мысли, чтобы не давать возможность спешить с такими сделками. Хотите продавать доли – давайте вы согласуете это на уровне высшего руководства страны», - рассказал Коган.
По его словам, в случае продажи активов таких банков, новые организации могут оказаться под санкциями, что усложнит жизнь россиянам.
«Это классическая форма ручного управления экономикой. Это не попытка удержать, но попытка контролировать ситуацию. Если «Райффайзенбанк» будет продан кому-то, для Запада это уже будет другой банк, можно получить новые пакеты санкций. Руководство страны хочет владеть процессами, в этом нет ничего криминального», - объяснил собеседник НСН.
При этом клиентам банков из списка нечего опасаться, на их вклады и кредиты это никак не повлияет, заметил Коган.
«Я не думаю, что клиентам банка надо чего-то опасаться. Я думаю, что те, кто брал кредиты или ипотеку в этих банках, вряд ли их это затронет. Даже если «Райффайзенбанк» будет продан, это никак не изменит ситуацию для ипотечников. Если руководство банка что-то захочет сделать, всегда можно поднять трубочку и договориться с высшим руководством, они поймут друг друга», - добавил экономист.
Ранее сообщалось, что австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) на фоне ситуации на Украине изучает различные варианты для своей дочерней компании в России, не исключался сценарий выхода из бизнеса РФ.
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