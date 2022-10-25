Аналитик: Военное положение никак не может угрожать банковским вкладам

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов заявил в эфире НСН, что военное положение не отменяет российских законов.

«Военное положение означает, что военные власти получают приоритет над гражданскими, но это не означает, что банковская деятельность будет остановлена, все будет работать, но в строгом режиме. Российские законы не отменяются при этом. В Херсонской и Запорожской области могут развернуться крупномасштабные сражения, делаются разные заявления. Там могут перебои в работе сети, интернета, которые могут создавать некоторые трудности», - сказал Колташов.

Россияне забрали в сентябре со вкладов почти 500 млрд рублей, сообщил Банк России. Эксперты сообщают, что отток пришелся на вторую половину месяца, после того, как 21 сентября была объявлена частичная мобилизация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

