«Обналичивают для родных»: Экономист связал закрытие вкладов в банках с мобилизацией

После объявления частичной мобилизации россияне сняли с банковских счетов 132-134 миллиарда рублей, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН.

«Когда рынок испытывает стресс, то люди стараются запастись наличными. Оформлять депозиты сейчас не торопятся, поэтому с вкладов перевели на личные счета. В конце сентября большой поток средств ушел в наличность. 23 и 30 сентября были изъято 4 миллиарда рублей, а порядка 132-134 миллиардов были всего изъято в пиковые дни сентября», - заявил Тосунян.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов заявил в эфире НСН, что на это повлияла мобилизация.

«Большое количество мужчин отправились в зону боевых действий и они сняли деньги, чтобы передать своим семьям», - сказал Колташов.

Россияне забрали в сентябре со вкладов почти 500 млрд рублей, сообщил Банк России. Эксперты сообщают, что отток пришелся на вторую половину месяца, после того, как 21 сентября была объявлена частичная мобилизация, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

