«Перешли на Huawei»: Доля рынка Apple в России сократилась в три раза

Ранее агентство «Финансы Бизнес Маркетинг» сообщило о том, что Apple терпит убытки из-за падения спроса на iPhone 15 в Китае (согласно данным Counterpoint, доля Apple на китайском рынке уменьшилась до 14,2%). Эксперты также полагают, что это существенно пошатнет финансовое положение Apple в первом квартале 2024 года. По мнению Муртазина, ситуацию для Apple вряд ли можно назвать фатальной.

«Хоронить Apple рано. Корпорация является самой дорогой компанией в мире в своей отрасли. Безусловно, есть падение продаж, особенно это касается Китая, поскольку там действует запрет на использование техники Apple госслужащими и чиновниками. В течение только 2023 года компания недосчитается 5-6 млн iPhone, которые не будут проданы в Китае. При этом китайский рынок — основной для Apple. В 2024 году, думаю, ситуация будет ухудшаться. Однако это ведет к падению выручки, прибыли, но не к убыткам», — сказал Муртазин.

Аналитик также рассказал о том, как обстоят дела у Apple на российском рынке.

«У нас продажи падают из-за санкций, из-за введенных компанией ограничений — не работает Apple Pay, невозможно оплатить напрямую приложения, постоянно блокируются приложения банков, находящихся под санкциями. Все это отталкивает потребителей. К тому же, в России, как и в Китае, чиновникам и госслужащим запрещено пользоваться Apple. Уже сейчас доля рынка Apple в России сократилась в три раза по сравнению с февралем 2022 года, но думаю, что это не предел. Думаю, она составит около 4%. Сейчас пользователи переходят либо на Samsung, либо на Huawei. В частности, силовикам больше по душе Huawei, поскольку там нет американского кода, а чиновники предпочитают Samsung», — подытожил он.

Ранее блогер Wylsacom (Валентин Петухов) заявил, что Покупать iPhone 15 нужно в октябре-начале ноября, так как к декабрю цены на гаджеты снова подскочат. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

