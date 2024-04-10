При поддержке резидента ОЭЗ «Технополис Москва» создали 50 стартапов

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Зеленоградский нанотехнологический центр» создал более 50 стартапов. Среди них – системы ориентации и навигации для беспилотников и роботов, 3D-принтеры.



Это предприятие – один из старейших резидентов ОЭЗ: компания получила статус в 2011 году, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.



«За 13 лет объем инвестиций превысил три миллиарда рублей. Также в 2011-м резидент создал инвестиционный фонд для вывода на рынок инновационных бизнес-идей, за это время при его поддержке создано более 50 стартапов», - сказал министр.



В портфель предприятия входит 34 действующих стартовых компании. Доля резидента ОЭЗ Москвы в стартапе составляет менее 50 процентов для сохранения статуса малого и среднего предприятия и возможности обратиться за финансированием по программам Фонда содействия инновациям.



Производственная инфраструктура компании и партнерские отношения с ведущими российскими и зарубежными научно-исследовательскими организациями открывают стартапам доступ к современным технологиям, помогают находить партнеров и получать грантовое финансирование, отметил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.



Статус резидента ОЭЗ позволяет обнулить транспортный, земельный и имущественный налоги, НДС на ввод товаров, а также снизить налог на прибыль до двух процентов.

Ранее глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что в ОЭЗ «Технополис Москва» разработали модули для изучения БАС (особенности конструкции, электронику и схемотехнику, устройство двигательной установки и исполнительных механизмов) в школе. Также представленные решения дают возможность проработать вопросы навигации, связи, радиоуправления.



