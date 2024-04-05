Овчинский: В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали модули для изучения БАС в школе

Предприятие – резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» презентовала ряд технологических решений и перспективных разработок, которые помогут ученикам школ изучать беспилотные авиационные системы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Модуль позволяет изучать важные структурные направления БАС: особенности конструкции, электронику и схемотехнику, устройство двигательной установки и исполнительных механизмов. Также представленные решения дают возможность проработать вопросы навигации, связи, радиоуправления.

Как отметил Овчинский, развитие беспилотной авиации – одна из ключевых стратегических задач нашей страны, в том числе, столицы.

«В прошлом году был создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем, резиденты которого сосредоточатся не только на разработке и выпуске беспилотников, но и подготовке кадров для отрасли. Новый продукт резидента ОЭЗ, который локализовал производство на площадке «Печатники», также будет полезен для знакомства с профессией инженера-разработчика на начальном этапе», – пояснил глава департамента.

Компания «Научные развлечения» составила представленную линейку из нескольких опытных образцов. Среди них - лабораторный экспериментальный стенд «Аэродинамика воздушного потока и определение подъемной силы», учебный стенд «Свойства винтомоторной группы», комплекс «Программируемый учебный квадрокоптер».

По словам руководителя ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дёгтева, данное предприятие имеет в своём активе многолетний опыт проектирования и внедрения моделей непрерывного образования от пятых до выпускных классов школ по инженерным, научно-технологическим и техническим специальностям.

