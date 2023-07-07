Президент Сербии Вучич заявил, что подлинный экономический рост уходит из Европы
Подлинный экономический рост уходит из Европы, его нужно сохранить. Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что необходимо попытаться сохранить прогресс Европы через пять, шесть и десять лет, а не думать только о сегодняшнем дне. Вучич выразил уверенность, что Европа найдет способ в ближайшие годы «изменить тенденции».
Ранее Global Times сообщил, что страны Европы, прежде всего, страдают от кризиса вокруг Украины, в то время как Вашингтон поставляет Киеву оружие и наблюдает за конфликтом издалека. Отмечалось, что конфликт вокруг Украины нанес серьезный вред европейской экономике, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru