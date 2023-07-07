Он отметил, что необходимо попытаться сохранить прогресс Европы через пять, шесть и десять лет, а не думать только о сегодняшнем дне. Вучич выразил уверенность, что Европа найдет способ в ближайшие годы «изменить тенденции».

Ранее Global Times сообщил, что страны Европы, прежде всего, страдают от кризиса вокруг Украины, в то время как Вашингтон поставляет Киеву оружие и наблюдает за конфликтом издалека. Отмечалось, что конфликт вокруг Украины нанес серьезный вред европейской экономике, сообщает «Радиоточка НСН».

