Путин: Мир не рухнул из-за санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка
Мир не рухнул из-за санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка, заявил российский лидер Владимир Путин в рамках выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени», передает РИА Новости.
Глава государства отметил, что на этом фоне наоборот расширись возможности для российских компаний. Он призвал помочь отечественным производителям «раскрутиться».
До этого президент РФ Владимир Путин в видеообращении на итоговой сессии Форума регионов России и Белоруссии сказал, что Россия и Белоруссия делают все для обеспечения «иммунитета к негативному воздействию санкций». Как отметил российский лидер, два государства стараются обеспечить устойчивость своих экономик.
Путин подчеркнул, что за счет ранее поставлявшихся на Запад машин, оборудования, продовольствия, различной продукции экспорт в РФ из соседней республики вырос более чем на 70 млрд рублей. Кроме того, в некоторых областях Белоруссии при поддержке Москвы начали реализацию новых импортозамещающих инвестпроектов на общую сумму 80 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru