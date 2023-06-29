Путин: Мир не рухнул из-за санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка

Мир не рухнул из-за санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка, заявил российский лидер Владимир Путин в рамках выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени», передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что на этом фоне наоборот расширись возможности для российских компаний. Он призвал помочь отечественным производителям «раскрутиться».