Президент Сербии не видит альтернативы российскому газу

Вучич рассказал о том, что страна получала газ российского производства через Украину и Венгрию, поскольку это было экономически целесообразно. Президент подчеркнул, что пробовал наладить диалог с другими странами, в том числе с США и Азербайджаном, однако, по его словам, Сербию не устраивала предложенная другими партнерами цена.

Отвечая на вопрос о постройке газопровода "Турецкий поток", Вучич заявил, что проект необходим его стране. Лидер Сербии отметил, что не намерен ради чужих политических интересов тратить деньги своего народа, и добавил, что никто не вправе требовать от суверенной страны принимать экономически невыгодные решения и запрещать сербам "проводить трубы на своей территории".

Вучич назвал поведение тех государств, которые угрожают санкциями за сотрудничество в постройке газопровода, "рэкетом". Он подчеркнул, что не будет заниматься подобными вещами. Белград, по данным агентства, может начать получать российский газ по трубопроводу "Турецкий поток" уже 29-30 декабря.

