Президент Сербии не видит альтернативы российскому газу
Президент Сербии Александр Вучич не видит для своей страны альтернативы поставкам российского газа. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-конференцию Вучича по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Вучич рассказал о том, что страна получала газ российского производства через Украину и Венгрию, поскольку это было экономически целесообразно. Президент подчеркнул, что пробовал наладить диалог с другими странами, в том числе с США и Азербайджаном, однако, по его словам, Сербию не устраивала предложенная другими партнерами цена.
Отвечая на вопрос о постройке газопровода "Турецкий поток", Вучич заявил, что проект необходим его стране. Лидер Сербии отметил, что не намерен ради чужих политических интересов тратить деньги своего народа, и добавил, что никто не вправе требовать от суверенной страны принимать экономически невыгодные решения и запрещать сербам "проводить трубы на своей территории".
Вучич назвал поведение тех государств, которые угрожают санкциями за сотрудничество в постройке газопровода, "рэкетом". Он подчеркнул, что не будет заниматься подобными вещами. Белград, по данным агентства, может начать получать российский газ по трубопроводу "Турецкий поток" уже 29-30 декабря.
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