Лихачев рассказал о давлении на «Росатом» со стороны Запада
15 июня 202316:24
Давление Запада на «Росатом» перешло все границы, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что партнерам компании навязывают невыгодные решения.
«С учетом событий последних лет, последнего года особенно, давление возросло», - признался Лихачев.
Он добавил, что, помимо менее эффективных решений партнерам российской компании навязываются «кратно более дорогие».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru