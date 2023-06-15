Лихачев рассказал о давлении на «Росатом» со стороны Запада

Давление Запада на «Росатом» перешло все границы, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Его слова приводит РИА Новости.

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Он отметил, что партнерам компании навязывают невыгодные решения.

«С учетом событий последних лет, последнего года особенно, давление возросло», - признался Лихачев.

Он добавил, что, помимо менее эффективных решений партнерам российской компании навязываются «кратно более дорогие».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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