Глава ЕК: Евросоюз не позволит платить за российский газ в рублях

По словам главы ЕК, этот вариант неприемлем, так как выплаты в рублях были бы попыткой обойти введенные против России санкции, пишет Газета.ру.

«Мы не позволим обойти наши ограничения», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о переходе Москвы на расчеты за газ в рублях с недружественными странами, напоминает РИА ФАН.

