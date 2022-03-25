Глава ЕК: Евросоюз не позволит платить за российский газ в рублях

Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает Reuters.

Газ за рубль. Какие последствия ожидает отрасль энергетики?

По словам главы ЕК, этот вариант неприемлем, так как выплаты в рублях были бы попыткой обойти введенные против России санкции, пишет Газета.ру.

«Мы не позволим обойти наши ограничения», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о переходе Москвы на расчеты за газ в рублях с недружественными странами, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:Санкции ЕСЕврокомиссияРубльРоссийский Газ
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