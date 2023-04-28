Кабмин распорядился приостановить публикацию статистики по нефти

Правительство России распорядилось приостановить публикацию статистических данных по добыче нефти в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

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Мера является временной. Данные не будут публиковать до 1 апреля 2024 года.

Помимо нефти, распоряжение касается публикации статистики по добыче газа и конденсата.

Президент Владимир Путин 28 апреля подписал указ, разрешающий поставки нефти в дружественные страны с соблюдением потолка цен.

Данные о добыче нефти в России ранее перестал публиковать Росстат. Ведомство размещало соответствующую информацию ежемесячно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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