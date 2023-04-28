Кабмин распорядился приостановить публикацию статистики по нефти
Правительство России распорядилось приостановить публикацию статистических данных по добыче нефти в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
Мера является временной. Данные не будут публиковать до 1 апреля 2024 года.
Помимо нефти, распоряжение касается публикации статистики по добыче газа и конденсата.
Президент Владимир Путин 28 апреля подписал указ, разрешающий поставки нефти в дружественные страны с соблюдением потолка цен.
Данные о добыче нефти в России ранее перестал публиковать Росстат. Ведомство размещало соответствующую информацию ежемесячно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru