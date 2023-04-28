Кабмин распорядился приостановить публикацию статистики по нефти

Пожары привели к смогу в Омске Путин: Россия не будет следовать навязываемым Западом правилам СМИ: Россия и Турция работают над созданием платежной системы для туристов Тысячной стала заявка группы «Аниматор» из Уссурийска на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»