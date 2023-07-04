Президент Ирана Раиси: Доллар надо удалить из мировой практики
Доллар, как средство гегемонии Запада, нужно удалить из мировой практики для создания нового экономического порядка. Такое заявление сделал президент Ирана Эбрахим Раиси, слова которого приводит РИА Новости.
На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Раиси отметил, что гегемония западного мира способствует гегемонии доллара. По его словам, необходимо начать использовать национальные валюты в расчетах между государствами.
Ранее аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко в разговоре с НСН заявил, что система расчетов с дружественными странами в национальных валютах очень плохо себя показала. По его словам, российские поставщики получают, например, индийские рупии, которые потом не могут обменять на другие валюты, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru