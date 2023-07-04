Президент Ирана Раиси: Доллар надо удалить из мировой практики

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Раиси отметил, что гегемония западного мира способствует гегемонии доллара. По его словам, необходимо начать использовать национальные валюты в расчетах между государствами.

Ранее аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко в разговоре с НСН заявил, что система расчетов с дружественными странами в национальных валютах очень плохо себя показала. По его словам, российские поставщики получают, например, индийские рупии, которые потом не могут обменять на другие валюты, сообщает «Радиоточка НСН».

