В Забайкалье сократили время продажи алкоголя на три часа
Законодательное собрание Забайкальского края приняло закон, ограничивающий продажу алкоголя в регионе на дополнительные три часа в день. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
До законопроекта продажа была легальна с 10 часов утра до 23 часов вечера. Новое положение сузит временные рамки до десяти часов в день: с полудня до 22 вечера. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
Сообщается, что депутаты приняли такое решение из-за плохих показателей региона в рейтингах здорового образа жизни. В крае официально проживает свыше 10 тысяч зависимых от алкоголя. Это составляет 2% от всего работоспособного населения региона.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что жесткие ограничения на продажу алкоголя помогут победить демографический кризис, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru