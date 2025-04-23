В Забайкалье сократили время продажи алкоголя на три часа

До законопроекта продажа была легальна с 10 часов утра до 23 часов вечера. Новое положение сузит временные рамки до десяти часов в день: с полудня до 22 вечера. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Сообщается, что депутаты приняли такое решение из-за плохих показателей региона в рейтингах здорового образа жизни. В крае официально проживает свыше 10 тысяч зависимых от алкоголя. Это составляет 2% от всего работоспособного населения региона.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что жесткие ограничения на продажу алкоголя помогут победить демографический кризис, напоминает НСН.

