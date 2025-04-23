По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 75 540 военнослужащих, 412 танков, 337 БМП и 311 БТР, 2 284 боевые бронированные машины.

Кроме того, были уничтожены 642 САУ и орудий полевой артиллерии, 62 пусковых установок РСЗО, 58 единиц инженерной и другой техники и 2 765 автомобилей.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что ВСУ перебросили новые силы в Запорожскую область, сообщает «Свободная пресса».