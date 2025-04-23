ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 170 солдат и шесть САУ
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 170 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley и шесть самоходных артиллерийских установок (САУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 75 540 военнослужащих, 412 танков, 337 БМП и 311 БТР, 2 284 боевые бронированные машины.
Кроме того, были уничтожены 642 САУ и орудий полевой артиллерии, 62 пусковых установок РСЗО, 58 единиц инженерной и другой техники и 2 765 автомобилей.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что ВСУ перебросили новые силы в Запорожскую область, сообщает «Свободная пресса».
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