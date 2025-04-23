Стивен Содерберг начал работу над фильмом о последнем интервью Джона Леннона
Лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и премии «Оскар», американский кинорежиссер Стивен Содерберг приступил к работе над фильмом о последнем интервью Джона Леннона, сообщает Deadline.
Издание отмечает, что это будет документальная лента, у которой пока ещё нет названия. Работу над ней режиссер планирует завершить до конца 2025 года.
Последние интервью Леннона состоялось 8 декабря 1980 года. Тогда он вместе с Йоко Оно отвечал на вопросы RKO Radio. Разговор был приурочен к выходу альбома «Double Fantasy».
Ранее стало известно, что Стивен Содерберг приступил к работе над новым фильмом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стивен Содерберг начал работу над фильмом о последнем интервью Джона Леннона
- Песков: Россия по-прежнему против европейских миротворцев на территории Украины
- Песков: РФ не расценивает слова Джей Ди Вэнса как ультиматум
- Актер Максимов покинул труппу Московского ТЮЗа из-за конфликта с администрацией
- Путин: В ВС России поставили более 1,5 млн дронов разных типов
- Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от Стамбула
- В Забайкалье ввели режим ЧС федерального значения из-за пожаров
- Взрыв гранаты в московской гостинице устроил боец поп-ММА
- Россия заняла второе место по импорту газа в ЕС в феврале
- Россияне захотели получать зарплату в долларах и евро
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru