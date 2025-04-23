Силуанов назвал здоровой финансовую систему России

Выступая на расширенном заседании коллегии ведомства, он напомнил, что страна столкнулась «с эпидемиями, геополитическими вызовами, торговыми конфликтами», что оказало влияние на её финансовую систему.

«Несмотря на это, ситуация под контролем. Бюджет сбалансирован, госдолг низкий, финансовая система здорова», - заключил министр.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Силуанов является лучшим российским министром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

