Симоньян назвала прорывом меморандум RT Arabic и Министерства информации Омана

По её словам, теперь телеканал и оманское министерство смогут обмениваться информацией и видеоматериалами, в прямой эфир телеканалов султаната смогут выходить корреспонденты RT, а их коллеги из Омана — в эфир RT Arabic.

«Мы будем предоставлять большое количество документальных фильмов, оперативной информации... Это всё на пользу», — подчеркнула Симоньян.

Также она добавила, что меморандум предусматривает обучение.

Ранее правительства РФ и Омана подписали соглашение, предусматривающее взаимную отмену виз для владельцев обычных паспортов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

