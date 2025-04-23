Симоньян назвала прорывом меморандум RT Arabic и Министерства информации Омана

Подписание меморандума между RT Arabic и Министерством информации Омана, который согласовывали в течение двух лет, является прорывом. Как пишет RT, об этом заявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

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По её словам, теперь телеканал и оманское министерство смогут обмениваться информацией и видеоматериалами, в прямой эфир телеканалов султаната смогут выходить корреспонденты RT, а их коллеги из Омана — в эфир RT Arabic.

«Мы будем предоставлять большое количество документальных фильмов, оперативной информации... Это всё на пользу», — подчеркнула Симоньян.

Также она добавила, что меморандум предусматривает обучение.

Ранее правительства РФ и Омана подписали соглашение, предусматривающее взаимную отмену виз для владельцев обычных паспортов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:СМИСоглашениеТелеканалыРоссияМаргарита Симоньян

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