Симоньян назвала прорывом меморандум RT Arabic и Министерства информации Омана
Подписание меморандума между RT Arabic и Министерством информации Омана, который согласовывали в течение двух лет, является прорывом. Как пишет RT, об этом заявила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.
По её словам, теперь телеканал и оманское министерство смогут обмениваться информацией и видеоматериалами, в прямой эфир телеканалов султаната смогут выходить корреспонденты RT, а их коллеги из Омана — в эфир RT Arabic.
«Мы будем предоставлять большое количество документальных фильмов, оперативной информации... Это всё на пользу», — подчеркнула Симоньян.
Также она добавила, что меморандум предусматривает обучение.
Ранее правительства РФ и Омана подписали соглашение, предусматривающее взаимную отмену виз для владельцев обычных паспортов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Водитель сбил четырех человек на пешеходном переходе в Мичуринске
- Мирный житель пострадал в Брянской области при атаке дрона ВСУ
- Полицейский в Краснодарском крае получил девять лет за превышение полномочий
- Министр труда пообещал повысить пособие для молодых мам в 2026 году
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 170 солдат и шесть САУ
- Суд отправил экс-замминистра энергетики Мочальникова в колонию
- Силуанов назвал здоровой финансовую систему России
- Заочно осужденный за убийство Талькова Шляфман заявил о своей невиновности
- РЖД внедрят ИИ для прогнозирования продаж билетов и составления тарифов
- В Забайкалье сократили время продажи алкоголя на три часа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru