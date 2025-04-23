Министр труда пообещал повысить пособие для молодых мам в 2026 году

По словам министра, выплаты увеличат почти в 8 раз. Девушки-студентки с детьми раньше получали 12,5 тысяч рублей за 140 дней. Теперь их выплата составит 90 тысяч рублей, отметил Котяков.

Министр также добавил, что его ведомство также поддержит нуждающиеся семьи с двумя детьми. Он уточнил, что в следующем году для них введут пересчет подоходного налога (НДФЛ) для работающих родителей.

Он подчеркнул, что ставка для таких супругов составит только 6% вместо стандартных показателей НДФЛ. Уточняется, что доход на человека в таких семьях не должен превышать сумму, равную полутора прожиточным минимумам в регионе.

Ранее в Госдуме рассказали о будущем повышении пенсий для многодетных матерей, напоминает НСН.

