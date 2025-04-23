Суд отправил экс-замминистра энергетики Мочальникова в колонию

Уголовное дело в отношении экс-чиновника было возбуждено по факту хищения бюджетных средств при реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности.

По решению суда, Мочальникову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев в колонии-поселении.

Ранее Мосгорсуд отменил приговор Хамовнического суда столицы, который признал экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова виновным в присвоении 156 млрд рублей, и отправил дело на новое рассмотрение, сообщает RT.

