Суд отправил экс-замминистра энергетики Мочальникова в колонию

Мещанский районны суд Москвы признал бывшего замминистра энергетики РФ Сергея Мочальникова виновным по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Суд по делу экс-министра транспорта Ростовской области продолжится 5 мая

Уголовное дело в отношении экс-чиновника было возбуждено по факту хищения бюджетных средств при реализации мероприятий по реструктуризации угольной промышленности.

По решению суда, Мочальникову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев в колонии-поселении.

Ранее Мосгорсуд отменил приговор Хамовнического суда столицы, который признал экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова виновным в присвоении 156 млрд рублей, и отправил дело на новое рассмотрение, сообщает RT.

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