Президент Финляндии заявил, что все финские компании ушли из России
6 июля 202317:32
Президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью французскому изданию Monde заявил, что с российского рынка ушли абсолютно все финские компании.
При этом он отметил, что принятые решения не принесли результата.
«Ни одна финская компания не ведёт деятельность в России... К сожалению, кажется, что этот механизм неэффективен», - заключил Ниинистё.
Ранее финская компания Valio продала свой российский бизнес группе Velkom, в том числе бренд «Виола» и завод Valio в Ершово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Набиуллина: Идея о создании единой валюты в БРИКС заслуживает внимания
- Холероподобная микрофлора обнаружена в реке в Ростове-на-Дону
- Рублев обыграл Карацева и вышел в третий круг Уимблдона-2023
- Педофил-иностранец получил 20 лет колонии за изнасилование российского ребенка
- В Кировской области совершил вынужденную посадку самолет Ан-2
- В Магнитогорске у семи жителей, съевших шаурму, выявили сальмонеллез
- Столтенберг: Швеция не станет членом НАТО по итогам саммита альянса в Вильнюсе
- Экс-советник Кучмы Соскин: Уязвимость ПВО Украины нанесла удар по Зеленскому
- СМИ: США могут объявить о поставках ВСУ кассетных боеприпасов в четверг
- Президент Финляндии заявил, что все финские компании ушли из России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru