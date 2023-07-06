Президент Финляндии заявил, что все финские компании ушли из России

При этом он отметил, что принятые решения не принесли результата.

«Ни одна финская компания не ведёт деятельность в России... К сожалению, кажется, что этот механизм неэффективен», - заключил Ниинистё.

Ранее финская компания Valio продала свой российский бизнес группе Velkom, в том числе бренд «Виола» и завод Valio в Ершово, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

