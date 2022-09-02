Финская Huhtamaki продала российский бизнес владельцу «Вкусно — и точка»

В сообщении говорится, что Espetina — это холдинговая компания, принадлежащая Юрию Кушнерову и Александру Говору. Последний ранее купил российский бизнес McDonald's, переименовав сеть во «Вкусно — и точка».

В Huhtamaki уточнили, что сделка включает четыре производственных площадки в России, на которых работает 724 человека, цена продажи (без учёта денежных средств и долгов) - 151 млн евро.

«Мы считаем, что текущее развитие ситуации и долгосрочные перспективы в России будут препятствовать реализации нашей стратегии роста и долгосрочных амбиций в стране», — заявил президент и главный исполнительный директор Huhtamaki Шарль Эолме.

Ранее финский производитель молочной продукции Valio объявил о продаже своего бизнеса в России группе компаний «Велком».

