Финская Huhtamaki продала российский бизнес владельцу «Вкусно — и точка»

Финский производитель одноразовой посуды Huhtamaki продал свой российский бизнес Espetina Ltd., сообщает пресс-служба компании.

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В сообщении говорится, что Espetina — это холдинговая компания, принадлежащая Юрию Кушнерову и Александру Говору. Последний ранее купил российский бизнес McDonald's, переименовав сеть во «Вкусно — и точка».

В Huhtamaki уточнили, что сделка включает четыре производственных площадки в России, на которых работает 724 человека, цена продажи (без учёта денежных средств и долгов) - 151 млн евро.

«Мы считаем, что текущее развитие ситуации и долгосрочные перспективы в России будут препятствовать реализации нашей стратегии роста и долгосрочных амбиций в стране», — заявил президент и главный исполнительный директор Huhtamaki Шарль Эолме.

Ранее финский производитель молочной продукции Valio объявил о продаже своего бизнеса в России группе компаний «Велком».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияБизнесРоссия
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