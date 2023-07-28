Президент «АвтоВАЗа» заявил об интересе к автомобилям Lada в Африке
Высокий интерес к автомобилям Lada наблюдается в африканских странах, потенциально спрос виден на всю линейку бренда. Об этом рассказал президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что одна из главных задач компании в Африке – это возобновление производства на заводе Al Amal. По словам Соколова, также обсуждается возможность организации сборочного производства в Алжире и поставки Lada в Эфиопию, Гану, Нигерию, Марокко и ЮАР.
Ранее, 27 июля, сообщалось, что «АвтоВАЗ» планирует возобновить сборку Lada в Египте. Отмечается, что сотрудничество с африканской страной может стать транспортно-логистическим хабом для всей Африки, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru