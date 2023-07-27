Глава АвтоВАЗа не исключил переноса производства Lada Largus в Ижевск

На форуме «Россия - Африка» он рассказал, что на предприятии «Lada Ижевск» планируется запустить сборку электромобилей e-Largus, поэтому совмещение с выпуском обычных «Ларгусов» вполне логично, так как позволит «не заниматься ненужной крупногабаритной логистикой».

«Когда запустим проекты Iskra, Vesta+, Lada Aura, может других новых продуктов, то им всем вместе на площадке в Тольятти будет очень тесно», - указал Соколов.

Он также добавил, что соответствующее предложение для совета директоров уже готовится.

Ранее Соколов заявил, что АвтоВАЗ планирует возобновить сборку автомобилей Lada в Египте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».