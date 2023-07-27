«АвтоВАЗ» снова будет собирать Lada в Египте

«АвтоВАЗ» планирует возобновить сборку Lada в Египте, сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

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Сотрудничество с африканской страной может стать транспортно-логистическим хабом для всей Африки, сичтает Соколов. Он отметил, что компания допускает сотрудничество и с остальными африканскими государствами.

Ранее «АвтоВАЗ» опроверг приостановку производства Lada Vesta NG, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:Египет"автоваз"

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