«Высокая ключевая ставка не дала результата. Официальная инфляция составляет 9%, а личная инфляция – мы ее так называем, потому что она характеризует те затраты, которые несет на себе среднестатистический гражданин, составляет 15%. Высокая ставка никак не привела к снижению инфляции к 4-6%. Поэтому, по моим представлениям, ключевая ставка будет снижаться. По поведению банков это тоже чувствуется: если они предыдущие месяцы старались завлечь людей во вклады с более высокими процентными ставками, то сегодня уже таких оптимистичных прогнозов нет. Раньше там было 22-23%, а сейчас уже 20-21%. Я надеюсь, что тренд в сторону снижения будет устойчивый», - рассказал он.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме заявила, что несвоевременное снижение ключевой ставки может спровоцировать новый взлет цен и ставок на рынке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

