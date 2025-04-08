Банки предрекли снижение ключевой ставки из-за ее неэффективности
Официальная инфляция сегодня составляет 9%, тогда как неофициальная - 15%, и высокая ключевая ставка не смогла ее снизить, заявил в пресс-центре НСН Гарегин Тосунян.
Ключевая ставка будет снижаться, так как ее повышенное значение не привело к снижению инфляции. Об этом в пресс-центре НСН рассказал президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.
«Высокая ключевая ставка не дала результата. Официальная инфляция составляет 9%, а личная инфляция – мы ее так называем, потому что она характеризует те затраты, которые несет на себе среднестатистический гражданин, составляет 15%. Высокая ставка никак не привела к снижению инфляции к 4-6%. Поэтому, по моим представлениям, ключевая ставка будет снижаться. По поведению банков это тоже чувствуется: если они предыдущие месяцы старались завлечь людей во вклады с более высокими процентными ставками, то сегодня уже таких оптимистичных прогнозов нет. Раньше там было 22-23%, а сейчас уже 20-21%. Я надеюсь, что тренд в сторону снижения будет устойчивый», - рассказал он.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании в Госдуме заявила, что несвоевременное снижение ключевой ставки может спровоцировать новый взлет цен и ставок на рынке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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