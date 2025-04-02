В ЦБ не исключили возможность дополнительного повышения ключевой ставки
Дополнительное повышение ключевой ставки в России может потребоваться при недостаточном снижении инфляции. Об этом заявил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.
По его словам, ставку могут повысить «если не на следующем заседании, то в дальнейшем», если замедление инфляции в РФ будет происходить не в спрогнозированном регулятором темпе в 7-8% в 2025-м и 4% - в 2026 году.
«Но в целом требуемая жестокость денежно-кредитной политики, вероятно, достигнута», - указал Заботкин.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что ЦБ может в мае начать снижать ключевую ставку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru