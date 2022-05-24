Премьер Санчес заявил, что Испания готова заменить Европе газ из России

Премьер-министр Испании Педро Санчес в интервью телеканалу CNBC заявил, что Королевство сможет решить проблему зависимости Европы от российских энергоресурсов.

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По его словам, в недрах Пиренейского полуострова, где расположены Испания и португалия, находятся около половины запасов сжиженного газа в Евросоюзе.

Санчес также отметил, что доля Королевства в европейской регазификации, то есть преобразовании газа из сжиженного в газообразное состояние, достигает 37%.

«У Испании и, я бы сказал, у Южной Европы будет шанс ответить на эту энергетическую зависимость от российских ископаемых источников энергии», — заключил политик.

Ранее компания «Газпром экспорт» прекратила поставки газа финской компании Gasum, так как представители организации не внесли оплату в рублях, сообщают «Невские новости».

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