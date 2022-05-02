Шольц: Германия откажется от газа из России раньше 2024 года
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ сможет «невероятно ускорить» отказ от российского газа. Об этом сообщает ТАСС.
До сегодняшнего дня правительство Германии планировало полностью отказаться от поставок газа из РФ к 2024 году.
Шольц добавил, что для полного отказа от российских энергоресурсов потребуется расширить имеющуюся инфраструктуру, а также задействовать плавучие терминалы по приему сжиженного газа.
Ранее канцлер ФРГ сообщил, что снятие санкций с России возможно только при достижении договоренности о мире с Украиной. Также он добавил, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву в военной сфере.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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