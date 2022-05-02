Шольц: Германия откажется от газа из России раньше 2024 года

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ сможет «невероятно ускорить» отказ от российского газа. Об этом сообщает ТАСС.

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До сегодняшнего дня правительство Германии планировало полностью отказаться от поставок газа из РФ к 2024 году.

Шольц добавил, что для полного отказа от российских энергоресурсов потребуется расширить имеющуюся инфраструктуру, а также задействовать плавучие терминалы по приему сжиженного газа.

Ранее канцлер ФРГ сообщил, что снятие санкций с России возможно только при достижении договоренности о мире с Украиной. Также он добавил, что Берлин продолжит оказывать поддержку Киеву в военной сфере.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
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