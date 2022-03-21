Премьер Нидерландов заявил о полной зависимости ЕС от российской нефти

Он также отметил, что зависимость от нефти РФ должна быть снижена, но сделать это сразу не получится, а ситуация с газом обстоит еще сложнее.

России придется искать альтернативы зарубежным нефтесервисным компаниям, из-за чего может вырасти стоимость нефти и смениться рынок для российского экспорта, рассказал ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



