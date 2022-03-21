Премьер Нидерландов заявил о полной зависимости ЕС от российской нефти
Нефтеперерабатывающие предприятия Евросоюза полностью зависят от поставок российской нефти, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по итогам встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, передает ТАСС.
По словам Рютте, в ближайшей перспективе отказаться от поставок невозможно.
Он также отметил, что зависимость от нефти РФ должна быть снижена, но сделать это сразу не получится, а ситуация с газом обстоит еще сложнее.
России придется искать альтернативы зарубежным нефтесервисным компаниям, из-за чего может вырасти стоимость нефти и смениться рынок для российского экспорта, рассказал ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru