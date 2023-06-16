Президент Алжира заявил, что Россия играет важную роль в снижении остроты кризисов

Выступая на ПМЭФ-2023 он указал, что этому способствует российская политика, сотрудничество с бедными странами, а также осуществляемые Москвой поставки пшеницы нуждающимся государствам.

«Благодаря тем усилиям по развитию сотрудничества и партнёрства с самыми разными странами, в первую очередь, со странами бедными. Россия оказывает помощь этим странам», - подчеркнул Теббун.

Ранее Теббун попросил Путина ускорить процесс вхождения Алжира в группу БРИКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

