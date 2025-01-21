Премьер Чехии: Страна увеличит поставки в обход РФ по нефтепроводу TAL

Петр Фиала отметил, что прокачка нефти по TAL позволит добиться долгожданного освобождения от «шантажа Москвы», однако окончательно обрывать связи Прага пока не спешит.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН отметил, что политизация вопроса поставки энергоносителей в Чехии может быть связана с тем, что НПЗ страны принадлежат польской компании, передает «Радиоточка НСН».

