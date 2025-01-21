Премьер Чехии: Страна увеличит поставки в обход РФ по нефтепроводу TAL
Чехия увеличит поставки нефти в обход России по нефтепроводу TAL, заявил премьер-министр страны Петр Фиала, слова которого приводит агентство Reuters.
Отмечается, что оператор планирует нарастить поставки по Трансальпийскому нефтепроводу, который проходит от Северо-Восточной Италии до Южной Германии, со второго квартала. Такой маршрут обеспечивает сырьем шесть нефтеперерабатывающих заводов, в том числе предприятие Фобурский в ФРГ, от которого нефть поступает в Чехию.
Петр Фиала отметил, что прокачка нефти по TAL позволит добиться долгожданного освобождения от «шантажа Москвы», однако окончательно обрывать связи Прага пока не спешит.
Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с НСН отметил, что политизация вопроса поставки энергоносителей в Чехии может быть связана с тем, что НПЗ страны принадлежат польской компании, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru