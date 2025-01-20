Китай в 2024 году установил новый рекорд импорта нефти из России

Китай по итогам 2024 года импортировал рекордный объём нефти из России - 108,47 миллиона тонн. Такую статистику обнародовало Главное таможенное управление КНР.

Таким образом, Россия сохранила статус ведущего экспортера нефти в Китай. За российскую продукцию КНР заплатил 60,2 миллиарда долларов, это на 2,8% больше по сравнению с 2023 годом.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на втором месте по поставкам нефти в Китай, оказалась Саудовская Аравия, хотя она сократила объемы экспорта в Поднебесную на 8,5% к 2023 году.

Совокупно Китай импортировал в 2024 году 553,4 миллиона тонн нефти - на 1,9% меньше по сравнению с 2023 годом.

