Предустановку российского ПО на гаджеты предложили перенести на апрель
Обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России устройства могут перенести на 1 апреля, соответствующий законопроект внесен в Госдуму, сообщает РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень оборудования, на которое с 1 января 2021 года должны быть предустановлены российские программы. Смартфоны и планшеты, которые продаются в России, со следующего года должны иметь 16 отечественных приложений. Для компьютеров обязательны три программы, для Smart TV - четыре. Перечень программного обеспечения, которое планируется к предустановке, составит министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
В Госдуме подготовили законопроект о переносе вступления в силу этих требований на 1 апреля, сообщает агентство. Как сообщает RT, предложение объясняется неготовностью производителей техники и ритейлеров перейти к 1 января на новые правила работы.
В понедельник бывший советник президента России по вопросам развития интернета, глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН рассказал, что предустановленное программное обеспечение дает серьезное конкурентное преимущество или выравнивает конкурентные условия. Потому это вопрос откровенного протежирования собственных разработчиков, и это разумно. Он напомнил, что это распространенная мировая практика и сейчас российское правительство сделало то, что от него давно ждали. По его словам, этот шаг положительно скажется на компаниях «Яндекс», «Мейл.ру» и всех, кто работает в сфере приложений для перечисленных в постановлении гаджетах. По оценке эксперта, это решение властей не повлияет на стоимость техники.
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