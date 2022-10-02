Предсказано подорожание крупы в России
Стало известно, как могут изменяться цены на популярные в России крупы, сообщает радио Sputnik со ссылкой на президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского.
Обычно гречка стоит дороже риса, но в текущем году соотношение цен на эти крупы может измениться. По словам эксперта, урожай риса в 2022 год будет немного меньше, чем обычно: 900 тысяч тонн вместо обычных 1 млн 100 тысяч тонн.
Однако, несмотря на это, существенного подорожания цен на рис опасаться не стоит. Однако, вполне возможно подорожание в пределах 10%.
Злочевский отметил, что стоимость гречневой крупы за два сезона снизилась по меньшей мере на 30 процентов.
Недельная инфляция зарегистрирована в России – впервые после двух месяцев дефляции. Как информирует Росстатрост рост цен за семидневку с 20 по 26 сентября включительно составил 0,08%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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