Предсказано подорожание крупы в России

Обычно гречка стоит дороже риса, но в текущем году соотношение цен на эти крупы может измениться. По словам эксперта, урожай риса в 2022 год будет немного меньше, чем обычно: 900 тысяч тонн вместо обычных 1 млн 100 тысяч тонн.

Однако, несмотря на это, существенного подорожания цен на рис опасаться не стоит. Однако, вполне возможно подорожание в пределах 10%.

Злочевский отметил, что стоимость гречневой крупы за два сезона снизилась по меньшей мере на 30 процентов.

Недельная инфляция зарегистрирована в России – впервые после двух месяцев дефляции. Как информирует Росстатрост рост цен за семидневку с 20 по 26 сентября включительно составил 0,08%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

