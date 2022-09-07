Путин спрогнозировал инфляцию на уровне 12% к концу года
Годовая инфляция в России превышает 14%, есть тенденция к снижению. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Российский лидер напомнил, что в США инфляция достигла 8,5%, отмечает телеканал «360».
«У нас она сейчас где-то 14% с небольшим, но тенденция, в отличии от западных экономик, - на снижение. Думаю, по результатам года у нас будет где-то 12%», — подчеркнул глава государства.
Как отметил Путин, эксперты считают, что ко второму кварталу следующего года возможен выход на целевые показатели по инфляции. Ряд специалистов прогнозирует уровень в 5-6%, при этом некоторые эксперты считают, что будет достигнут уровень 4%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru