Путин спрогнозировал инфляцию на уровне 12% к концу года

Российский лидер напомнил, что в США инфляция достигла 8,5%, отмечает телеканал «360».

«У нас она сейчас где-то 14% с небольшим, но тенденция, в отличии от западных экономик, - на снижение. Думаю, по результатам года у нас будет где-то 12%», — подчеркнул глава государства.

Как отметил Путин, эксперты считают, что ко второму кварталу следующего года возможен выход на целевые показатели по инфляции. Ряд специалистов прогнозирует уровень в 5-6%, при этом некоторые эксперты считают, что будет достигнут уровень 4%.

