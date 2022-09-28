Рост цен зафиксирован в РФ после двух месяцев дефляции

Недельная инфляция зарегистрирована в России – впервые после двух месяцев дефляции. Как информирует Росстатрост рост цен за семидневку с 20 по 26 сентября включительно составил 0,08%.

Снижение цен отмечалось в стране с начала июля. В годовом исчислении инфляция в РФ замедлилась за неделю до 13,71% - на 0,21% ниже по сравнению с предыдущей семидневкой.

По оценке специалистов, летом дефляция в основном определялась удешевлением овощей и фруктов. На прошлой неделе они начали дорожать в среднем на 0,5%. Лидером оказались огурцы – они прибавили в цене 7,2%, помидоры - 4,7%, бананы - 2,5%.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее Росстат умудрился зафиксировать снижение бедности в России, «жонглируя» цифрами.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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