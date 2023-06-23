Председатель Союза потребителей Шелищ заявил, что торговые сети захватили рынок
Региональным властям нужно начать помогать малым торговым форматам в своих регионах, отметил в эфире НСН Петр Шелищ.
Торговые сети захватили почти весь рынок, заявил председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в пресс-центре НСН.
«Малый местный бизнес не для федеральных торговых сетей. Зачастую он даже не для региональных торговых сетей… Он не в состоянии гарантировать им стабильность поставок в тех объемах, которые требуются. Для малого производственного формата нужен малый торговый формат. Никто не отменял магазины у дома, они нам всем нужны. Если обычные потребительские практики – это раз в неделю закупаться в сетях основными продуктами… То многие раз в пару дней покупают свежий хлеб, молочку. Так в Европе, в Штатах, и у нас так могло бы быть. К сожалению, торговые сети захватили почти весь рынок. Региональным властям надо помогать малым торговым форматам в своих регионах. Они обеспечат спрос местным производителям и поставщикам», - сказал Шелищ.
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