Председатель Союза потребителей Шелищ заявил, что торговые сети захватили рынок

«Малый местный бизнес не для федеральных торговых сетей. Зачастую он даже не для региональных торговых сетей… Он не в состоянии гарантировать им стабильность поставок в тех объемах, которые требуются. Для малого производственного формата нужен малый торговый формат. Никто не отменял магазины у дома, они нам всем нужны. Если обычные потребительские практики – это раз в неделю закупаться в сетях основными продуктами… То многие раз в пару дней покупают свежий хлеб, молочку. Так в Европе, в Штатах, и у нас так могло бы быть. К сожалению, торговые сети захватили почти весь рынок. Региональным властям надо помогать малым торговым форматам в своих регионах. Они обеспечат спрос местным производителям и поставщикам», - сказал Шелищ.

Ранее, 23 июня, депутат от «Единой России» Светлана Бессараб в пресс-центре НСН заявила, что цены на «борщевой набор» (картофель, капуста, лук, свекла, морковь) будут снижаться ближе к осени, сообщает «Радиоточка НСН».

