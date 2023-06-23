Депутат допустила подорожание пшеницы в России из-за плохой погоды
На грунтовые овощи будет определенная наценка, отметила в эфире НСН Светлана Бессараб.
Пшеница может подорожать в России из-за плохой погоды, однако надеемся, что урожай будет крепким и хорошим, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от «Единой России» Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.
«С учетом того, что сегодня мы говорим о моркови, капусте и грунтовых овощах, то, конечно, если плохая погода, овощи растут хуже… На них будет определенная наценка. Предрекают, что пшеница может в случае таких погодных условий подорожать. Все-таки будем держать кулаки, что ничего не сгниет и урожай будет крепким и хорошим. То, что пшеница подорожает на мировом рынке, мы это понимаем. Зерновая сделка не состоялась, но это беда не для России», - сказала Бессараб.
В свою очередь совладелец компании fullfilment для маркетплейсов Box&Scotch Павел Литвак в пресс-центре НСН рассказал, что продукты сегодня дорожают во всем мире, в частности в Турции и США.
«В целом подорожание продуктов – это не российская особенность. Продукты дорожают во всем мире. Буквально недавно в США была серьезная проблема с яйцами: пошла болезнь, огромное количество яиц пришлось уничтожить. Очень резко выросли цены на яйца и продукты, в которых яйца есть в составе. Также можно посмотреть на Турцию – у них идет высокая инфляция: круассан, который они покупали за пять лир, теперь они покупают за 15 лир», - сказал Литвак.
Ранее Светлана Бессараб в пресс-центре НСН заявила, что цены на «борщевой набор» (картофель, капуста, лук, свекла, морковь) будут снижаться ближе к осени, сообщает «Радиоточка НСН».
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