Депутат допустила подорожание пшеницы в России из-за плохой погоды

Пшеница может подорожать в России из-за плохой погоды, однако надеемся, что урожай будет крепким и хорошим, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от «Единой России» Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.

«С учетом того, что сегодня мы говорим о моркови, капусте и грунтовых овощах, то, конечно, если плохая погода, овощи растут хуже… На них будет определенная наценка. Предрекают, что пшеница может в случае таких погодных условий подорожать. Все-таки будем держать кулаки, что ничего не сгниет и урожай будет крепким и хорошим. То, что пшеница подорожает на мировом рынке, мы это понимаем. Зерновая сделка не состоялась, но это беда не для России», - сказала Бессараб.