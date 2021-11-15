Предприниматели Москвы получат более 2 млрд рублей господдержки

Московские представители малого и среднего бизнеса получат более двух миллиардов рублей в рамках государственной поддержки. Об этом на официальном сайте мэра Москвы рассказала вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, с начала года было одобрено более двух тысяч заявок столичных предпринимателей на получение субсидий и грантов.

«Поддержка малого и среднего бизнеса - один из приоритетов для города, особенно во время пандемии. В числе наиболее активных получателей - рестораны, научно-исследовательские организации и технологические компании», - добавила Сергунина.

Она отметила, что 45% от всех поддержанных заявок составляют затраты на ведение бизнеса по франшизе. С начала 2021 года за этой мерой обратились 505 предпринимателей, общая сумма одобренных заявок составила 470 миллионов рублей. 169 компаниям было одобрено возмещение расходов на обучение персонала. В 2021 году субсидии в данной категории составили 38 миллионов рублей.

По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, одними из самых востребованных видов выплат являются субсидии и гранты для экспортеров. В основном заявки на данный вид поддержки оставляют производители непродовольственных товаров, научно-исследовательские организации, а также создатели машин и оборудования. С начала текущего года в данном направлении одобрено 239 заявок на 566 миллионов рублей.

Компаниям, работающим в сфере общепита, на продвижение продукции с помощью маркетплейсов, сервисов доставки, рекламы в интернете, на участие в выставках и фестивалях с начала 2021 года было выдано 258,5 миллионов рублей господдержки.