Предприниматели Москвы получат более 2 млрд рублей господдержки
Московские представители малого и среднего бизнеса получат более двух миллиардов рублей в рамках государственной поддержки. Об этом на официальном сайте мэра Москвы рассказала вице-мэр столицы Наталья Сергунина.
По ее словам, с начала года было одобрено более двух тысяч заявок столичных предпринимателей на получение субсидий и грантов.
«Поддержка малого и среднего бизнеса - один из приоритетов для города, особенно во время пандемии. В числе наиболее активных получателей - рестораны, научно-исследовательские организации и технологические компании», - добавила Сергунина.
Она отметила, что 45% от всех поддержанных заявок составляют затраты на ведение бизнеса по франшизе. С начала 2021 года за этой мерой обратились 505 предпринимателей, общая сумма одобренных заявок составила 470 миллионов рублей. 169 компаниям было одобрено возмещение расходов на обучение персонала. В 2021 году субсидии в данной категории составили 38 миллионов рублей.
По словам руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, одними из самых востребованных видов выплат являются субсидии и гранты для экспортеров. В основном заявки на данный вид поддержки оставляют производители непродовольственных товаров, научно-исследовательские организации, а также создатели машин и оборудования. С начала текущего года в данном направлении одобрено 239 заявок на 566 миллионов рублей.
Компаниям, работающим в сфере общепита, на продвижение продукции с помощью маркетплейсов, сервисов доставки, рекламы в интернете, на участие в выставках и фестивалях с начала 2021 года было выдано 258,5 миллионов рублей господдержки.
«Пользуются спросом и меры поддержки для конкретных категорий получателей. Самой популярной из них стала субсидия для организаций сферы досуга, образования и общепита. Ее одобрили 391 компании на сумму 295 миллионов рублей», - рассказала Сергунина.
Отмечается, что субсидии на приобретение и лизинг оборудования или уплату процентов по кредитам наиболее востребованы среди производителей компьютеров и оптических изделий, предприятий по сертификации и проведению технических испытаний, организаций в сфере научных исследований и разработок. Сумма выплат в данной категории составила 188 миллионов рублей.
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