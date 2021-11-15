Заммэра Москвы Ефимов: 25 услуг в сфере жилищных отношений доступны онлайн
25 услуг столичного Департамента городского имущества (ДГИ) в сфере имущественно-земельных и жилищных отношений можно получить онлайн на портале mos.ru. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, более 70% государственных услуг столичного Департамента городского имущества переведены в цифровой формат.
Он отметил, что цифровизация, проходящая в Москве, позволяет горожанам, представителям бизнеса и индивидуальным предпринимателям разрешать практически любые вопросы онлайн, не выходя из дома или офиса, что особенно актуально в период пандемии.
«Например, присвоить или аннулировать адрес земельного участка или объекта недвижимости стало возможно за восемь рабочих дней вместо десяти, внести изменения в договор аренды — за 31 день вместо 56, согласие Департамента городского имущества на проведение сделок предоставляется за 15 дней, ранее было 35. При этом фактические сроки оказания услуг часто короче регламентных», - подчеркнул заммэра Москвы.
Он отметил, что с начала текущего года было обработано более 147 тысяч электронных заявок на оказание госуслуг в сфере имущества, земли и жилья. Получение информации о правах на жилье, зарегистрированного в период до 31 января 1998 года – самая популярная из них. С начала 2021 года по данному вопросу поступило почти 18 тысяч заявлений.
31 января 1998-го в силу вступил Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». С этого момента все данные о жилье стали фиксировать в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Гражданам для подтверждения права владения своей недвижимостью необходимо получить справки и архивные копии документов.
Москвичи также активно пользуются услугой ведомства, касающейся присвоения, изменения или аннулирования адреса объекта адресации. Адреса вносят в специальную информационную систему и используют, в том числе для предоставления госуслуг или почтовой связи. С января 2021 года этой онлайн-услугой воспользовались 12,5 тысячи раз.
Как рассказал Ефимов, в электронный вид переведены практически все наиболее востребованные у горожан госуслуги столичного Департамента городского имущества, ориентированные на собственников недвижимости, арендаторов нежилых помещений и земельных участков, а также на граждан, проживающих в квартирах по договору социального найма.
По словам руководителя ДГИ Максима Гамана, услугу по приватизации жилья или постановке на жилищный учет и внесение изменений в учетное дело можно также получить онлайн или при обращении в МФЦ.
Отмечается, что для того, чтобы воспользоваться госуслугами в электронном виде, необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru.
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