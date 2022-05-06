Вице-мэр Ефимов: Москва увеличила поставки мяса и мясной продукции на 11,5%
Объем столичного экспорта мяса и мясной продукции по итогам 2021 года достиг 134,5 миллиона долларов, что на 2,4% больше показателей 2020 года и на 11,5% по сравнению с 2019-м.
«Москва занимает четвертое место среди регионов по объему экспортных поставок данной категории продукции. В основном столица экспортирует мясо и субпродукты птицы, колбасные изделия и готовую мясную продукцию», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, экспорт по этим трем основным категориям показывает стабильный рост на протяжении двух лет.
Москва последовательно увеличивает экспорт мяса и мясных продуктов в страны ближнего зарубежья, в том числе в страны ЕАЭС. В прошлом году он достиг 95 миллионов долларов, что на 74,3% больше, чем в 2019 году. Также, по словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, наращиваются поставки в страны дальнего зарубежья, например, во Вьетнам и Бенин.
На развитие столичного экспорта мяса и мясной продукции благоприятно сказались стабильный спрос на эту продукцию на мировом рынке, а также заключенные соглашения о свободной торговле, отметили специалисты центра «Моспром».
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