Предложение Греции снизило цены на газ в Европе – премьер Мицотакис

Инициатива Греции по регулированию цены на газ позволили снизить цены на газ на европейском рынке на 50%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министр Греции Кириакоса Мицотакиса после саммита ЕС.

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«Показательно, что только за последние четыре дня, то есть с момента публикации моего предложения и заявления Еврокомиссии, рынок газа упал на 50%», — цитирует его RT.

Сообщается, что греческая сторона направила предложение председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен 8 марта.

Кириакос Мицотакис считает, что газовый рынок уже давно является жертвой спекуляций.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Евросоюза быть готовыми к различным сценариям с поставкой российского газа. Об этом сообщает «Интерфакс».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:ГрецияЕвропаЦеныГаз
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