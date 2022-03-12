Предложение Греции снизило цены на газ в Европе – премьер Мицотакис

«Показательно, что только за последние четыре дня, то есть с момента публикации моего предложения и заявления Еврокомиссии, рынок газа упал на 50%», — цитирует его RT.

Сообщается, что греческая сторона направила предложение председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен 8 марта.

Кириакос Мицотакис считает, что газовый рынок уже давно является жертвой спекуляций.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Евросоюза быть готовыми к различным сценариям с поставкой российского газа. Об этом сообщает «Интерфакс».

