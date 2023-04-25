Глава американского Минфина назвала дефолт США катастрофой

В случае банкротства американского государства предприятиям будет сложнее получить кредиты, а простые американцы останутся без социальных выплат, предупредила Йеллен. По ее словам, правительство не сможет обеспечивать пенсионеров и военных.

Глава Минфина полагает, что катастрофу можно предотвратить. Она призвала конгресс проголосовать за повышение лимита госдолга.

Парламентариям следует сделать это без каких-либо условий, добавила Йеллен.

Дефолт США - вопрос времени, считает американский бизнесмен Илон Маск. Он обратил внимание на огромные расходы федерального бюджета, сообщает «Радиоточка НСН».

