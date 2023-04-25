Глава американского Минфина назвала дефолт США катастрофой
Возможный дефолт США приведет страну к экономической катастрофе. Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен, передает ТАСС.
В случае банкротства американского государства предприятиям будет сложнее получить кредиты, а простые американцы останутся без социальных выплат, предупредила Йеллен. По ее словам, правительство не сможет обеспечивать пенсионеров и военных.
Глава Минфина полагает, что катастрофу можно предотвратить. Она призвала конгресс проголосовать за повышение лимита госдолга.
Парламентариям следует сделать это без каких-либо условий, добавила Йеллен.
Дефолт США - вопрос времени, считает американский бизнесмен Илон Маск. Он обратил внимание на огромные расходы федерального бюджета, сообщает «Радиоточка НСН».
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