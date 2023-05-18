Правительство выделит компенсации аэропортам, где приостановлены гражданские рейсы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российским аэропортам, в которых приостановлено обслуживание гражданских рейсов, будет выделено более 2,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба кабмина.

РБК: Росавиация приостановила оповещения о продлении закрытия аэропортов

По его словам, эти средства будут направлены на «частичную компенсацию операционных расходов, оплату процентов по кредитным договорам или договорам займа», благодаря чему аэропорты «смогут планировать дальнейшее развитие».

На заседании правительства он напомнил, что в прошлом году на эти цели было выделено около 7 млрд рублей, что позволило «сохранить высококвалифицированные кадры».

В кабмине напомнили, что речь идёт об аэропортах в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, которые приостановили свою работу с 24 февраля 2022 года.

Ранее министр экономики Абхазии Кристина Озган заявила, что межправсоглашение России и республики о реконструкции аэропорта Сухум и о возобновлении авиасообщения может быть подписано в этом году, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости /Виталий Тимкив
ТЕГИ:Правительство РоссииМихаил МишустинГосподдержкаАэропорт

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