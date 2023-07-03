Правительство выделит более 3 млрд рублей на льготные кредиты для системообразующих предприятий

Правительство России выделит свыше 3,2 млрд рублей на льготные кредиты для системообразующих предприятий. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

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Отмечается, что средства направят на субсидирование процентной ставки по займам в рамках программы поддержки системообразующих организаций, работающих в сферах промышленности и торговли.

«Решение позволит сохранить льготную ставку по займам, взятым в 2022 году на пополнение оборотных средств. Оно коснется более 100 предприятий-заемщиков», — указали в правительстве.

Мишустин отметил, что меры поддержки дали предприятиям возможность «адаптироваться к изменившимся условиям, выстроить новые кооперационные связи и освоить перспективные рынки».

Ранее кабмин выделил более 1,3 млрд рублей на поддержку участников специальной военной операции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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