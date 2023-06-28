Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года
Правительство России утвердило Стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года, в стране появится связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников отрасль. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Отмечается, что основой для формирования отрасли может послужить имеющийся опыт использования беспилотных авиационных систем, которые применяются в том числе для инспекции состояния энергосетей, в картографии, кадастре, экологическом контроле.
Утвержденная правительством стратегия определяет ключевые направления развития беспилотной авиации. В частности, они касаются стимулирования спроса на российские БАС, разработки и серийного производства таких систем и создания крупных производственных центров для внедрения новых технологий, развития инфраструктуры: строительства аэродромов, вертодромов, дронопортов. Кроме того, документ определяет подготовку кадров для беспилотной авиации, а также фундаментальные и перспективные исследования в сфере БАС.
«План мероприятий по реализации стратегии сформирован с учётом этих ключевых направлений. Так, например, в рамках разработки и серийного производства беспилотников уже в 2023 году будет начата работа по созданию системы научно-производственных центров компетенций и испытаний в сфере беспилотных авиасистем», — указали в правительстве.
Также для формирования кадрового резерва специалистов в следующем году начнут разработку учебных модулей, основных курсов обучения по БАС, которые будут внедрять в программы от общего до высшего образования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru