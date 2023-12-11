Правительство ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы

Россия ввела временный запрет на поставки сортов твердой пшеницы, сообщила 11 декабря пресс-служба кабинета министров.

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Ограничение вступает в силу с момента опубликования распоряжения правительства. Мера будет действовать до 31 мая 2024 года.

Запрет не распространяется на экспорт твердой пшеницы в Абхазию и Южную Осетию. В страны Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) поставки разрешены в рамках установленных квот.

Президент Владимир Путин ранее сообщил, что российское зерно направляется в шесть африканских стран, которые нуждаются в продовольствии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ЭкспортЗерноПравительство России

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