Правительство ввело временный запрет на экспорт твердой пшеницы

Ограничение вступает в силу с момента опубликования распоряжения правительства. Мера будет действовать до 31 мая 2024 года.

Запрет не распространяется на экспорт твердой пшеницы в Абхазию и Южную Осетию. В страны Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) поставки разрешены в рамках установленных квот.

Президент Владимир Путин ранее сообщил, что российское зерно направляется в шесть африканских стран, которые нуждаются в продовольствии, передает «Радиоточка НСН».

