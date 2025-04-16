Книжные магазины пожаловались в ФАС на демпинг маркетплейсов

Ассоциация книгораспространителей (включает сети «Альпина», «Буквоед», «Московский дом книги» и другие) направила в Федеральную антимонопольную службу письмо с просьбой запретить интернет-магазинам устанавливать предельно низкую и высокую цену на издания и снижать стоимость реализуемых книг в одностороннем порядке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо объединения.

Как отметили в ассоциации, отрасль столкнулась с давлением со стороны маркетплейсов Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет». Это ставит «тысячи» книжных магазинов под угрозу. Объединение попросило ФАС повлиять на исполнение площадками закона «О защите конкуренции». Служба подтвердила получение обращения.

По данным ассоциации, в 2019-2024 годах продажи книг через книжные магазины сократились на 29,2%, до 38%. При этом продажи на маркетплейсах увеличились на 31,6%, по итогам 2024 года они достигли 54,5% от рынка. Разница в цене на издания в магазине и на онлайн-площадке составляет 30%, во время акций может увеличиваться до 50–70%. Ценовой демпинг интернет-магазинов губительно сказывается на книжной отрасли, за прошлый год в России закрылись 220 магазинов, динамика закрытий выросла в 2,5 раза.

Ассоциация предупредила, что, если такой демпинг не остановят в ближайшее время, в 2025-2026 годах возможны массовые закрытия книжных магазинов по всей стране.

Между тем сеть «Читай-город» сообщила, что в России вырос спрос на книги о дипломатии и искусстве переговоров, пишет 360.ru.

